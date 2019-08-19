بدون أدوية.. 6 أطعمة تعالج مرض السكر فى الدم بسرعة غير متوقعة

هل تعانى من مرض السكري وأعراضه المزعجة يمكنك بدون أدوية ضبط مستوى السكر فى الدم بمجموعة علاجات طبيعية تجهليها متوفرة بمطبخك إليك أبرز تلك العلاجات يقدمها موقع بولد سكاى الهندي.



1. الحلبة:

مفيدة للغاية لتحقيق الاستقرار في مستويات السكر في الدم في الجسم. تم استخدام العديد من الأعشاب للمساعدة في ظهور علامات وأعراض مرض السكري. من بين الأنواع الأكثر انتشارًا ، يساعد الحلبة في الحفاظ على مستويات السكر في الدم مستقرة ، ويعزز تحمل الجلوكوز ويساعد في إفراز الجلوكوز.





2 الفلفل:

غنى بمضادات الأكسد التى تخفض مستوى الجلوكوز في الدم عن طريق زيادة مستويات الأنسولين.





3. القرفة:

أحد المكونات الأكثر شيوعًا في المطبخ ، أظهرت القرفة نتائج فعالة في خفض مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين. له خصائص مضادة للأكسدة ، والتي يمكن أن تقلل أيضًا من مستويات الدهون الثلاثية في مرض السكري من النوع 2 والكوليسترول . إذا تم استهلاكه لمدة 3 أشهر ، فيمكن للقرفة التحكم في الهيموجلوبين الذي يحدد مستوى مرض السكري على المدى الطويل. كما أنه يساعد على مستوى السكري من النوع 1 ، ولكن يجب أن تحد من استهلاكه إلى 1 ملعقة صغيرة يوميا .



4. البيض:

مصدر غني بالبروتين ويساعد على تحسين حساسية الأنسولين وتقليل الالتهاب وزيادة نسبة الكوليسترول الحميد الجيد وتقليل نسبة الكوليسترول الضار في البروتين الدهني المنخفض الكثافة. يساعد البيض المسلوق في خفض مستويات السكر في الدم



5. بذور شيا:

يساعد انخفاض نسبة الكربوهيدرات القابلة للهضم والمصدر الغني بالألياف في الحفاظ على توازن صحي في مستوى السكر في الدم. تقلل بذور شيا من السرعة التي يتحرك بها الطعام المستهلك من خلال الأمعاء ويتم امتصاصها في الجسم



6. المكسرات:

هي مصدر غني بالألياف وتحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات القابلة للهضم. تكشف الدراسات أن الاستهلاك اليومي لهذه المكسرات يمكن أن يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم وتقليل الالتهاب ، ومستوى الكوليسترول الضار ، ومستوى الأنسولين

