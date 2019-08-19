4 نصائح تجنبك حوادث الحريق في المطبخ

لذا يجب الانتباه للملابس التي نرتديها ونحن في المطبخ وربط الشعر جيدًا، والاحتفاظ بأي شيء يمكن أن يكون خطر نشوب حريق، بعيدًا عن أسطح الموقد، مثل قفازات الفرن، والمناشف الورقية، وقطع القماش.





تتعرض العديد من السيدات لحرائق المطبخ فى المنزل، مما يجعله من أكثر الأماكن خطورة داخل البيت، وسواء كانت مساحته كبيرة أو صغيرة، يبقى دائمًا مصدر قلق وإزعاج لجميع.لذا نقدم لك فيما يلي 4 نصائح تجنبك حوادث الحرائق في المطبخ قدمها موقع wikihow.الملابس والأقمشة-عدم الانتباه للملابس التي نرتديها أمام موقد البوتاجاز قد يسبب كوارث لا نضعها في الحسبان، فالملابس ذات الأكمام الواسعة والطويلة وخاصة تلك المصنوعة من الألياف الصناعية، قد تمتد النيران إليها خلال انشغالك.ترك الطعام والخروج من المطبخقد تنشغل ربة البيت في أمور أخرى بعد وضع الطعام على الموقد، كالرد على التليفون أو الحديث مع الجارة، فيحترق الطعام، وبمجرد عودتها والنظر لشكل الإناء تصيبها صدمة وقتية فلا تستطيع التصرف، وهو الأمر الذي قد يزيد الوضع سوءًا. ويحدث هذا نتيجة لترك الطعام لفترة طويلة على النار وعدم تفقدك له من فترة لأخرى.السوائل والزيت-عندما تتساقط قطرات الماء في الزيت تشتعل النيران ،لذا قم بتغطية المقلاة جيدًا لضمان عدم دخول الهواء للزيت حتى لا يزيد من الاشتعال، والتأكد من جفاف اليدين قبل التقليب، والأسرع من ذلك هو استخدام الملح لإطفاء اشتعال الزيت فهو يعمل على إخماد النيران على الفور.مطفأة الحريق وجهاز الإنذاراحتفظ دائمًا بمطفأة حريق بالقرب منك في المطبخ، وفي حال عدم امتلاكك لواحدة يمكنك استخدام صودا الخبز في إخماد الحرائق الصغيرة التي يسببها إمساك النار بزيوت الطهي، وعدم استخدام الماء لإخماد الحرائق الناتجة عن زيوت الطهي.