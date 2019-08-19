ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

همام إبراهيم يجتاز 600 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة دوخة رأس

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:06 ص
همام إبراهيم
همام إبراهيم
سعيد فراج
طرح الفنان العراقي همام إبراهيم، أغنيته الجديدة «دوخة راس»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي حققت 623 ألف مشاهدة بعد طرحها يوم 13 أغسطس الماضي.

أغنية «دوخة راس» لـ همام إبراهيم، من كلمات: عباس الجبوري، وألحان: ليث الحربي، وتوزيع ومكس وماستر: أحمد حداد، وفوتوغراف: حسين سلمان، وتصميم: مهند الظفيري، وتسجيل: Dream Studios، وإنتاج: مولى برودكشن.

وكان همام ابراهيم، طرح قبل أشهر، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «أفا عليك» عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

أغنية «أفا عليك» لـ همام إبراهيم، من كلمات: فراس الشذر، والحان: زياد يوسف، وتوزيع: مهند غازي، ومكس وماستر: مصطفى كمال، والتصوير فوتوغرافي: حسين سلمان، ومن إنتاج: المولى برودكشن.

وكان آخر أعمال همام إبراهيم الفنية، أغنية «قلبي جاهل»، من كلمات: حيدر الاسير، الحان: همام حسن، توزيع: عمار عدنان، وإنتاج: المولى بروداكشن (سمير المولى).

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كبير الشوق.. أصالة تطرح أحدث أغانيها باللهجة الخليجية.. فيديو

بعد طرحها بـ 11 ساعة .. كبير الشوق تقترب من 200 ألف مشاهدة

رابح صقر يشوق جمهوره بأغنيته الجديدة

تركي آل الشيخ يعلق على أغنيته الجديد مع رابح صقر .. فيديو

مصطفى قمر يطرح أولى أغاني ألبومه.. س من الناس

همام إبراهيم يستعد لطرح أغنية دوخة راس

ترشيحاتنا

يحرض المصريين على الموت.. محمد الباز ينشر "فيديو مجنون" لـ وجدي غنيم

الباذنجان بـ 50 قرشا.. غرفة الخضراوات تكشف سبب انخفاض أسعار الخضراوات

تعليق ناري من نبيل الحلفاوي على مكافآت لاعبي المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين

اخبار النادي الاهلي اليوم 18-8-2019.. لاسارتي يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلى عقب إقالته

خال إرهابى انفجار معهد الأورام يشعل أزمة جديدة بين الإخوان الهاربين فى تركيا

أعراض عسر الهضم.. أطعمة سيئة السمعة لكن مفيدة جدا للقولون والقلب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور