همام إبراهيم يجتاز 600 ألف مشاهدة بأغنيته الجديدة دوخة رأس

طرح الفنان العراقي همام إبراهيم، أغنيته الجديدة «دوخة راس»، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب، والتي حققت 623 ألف مشاهدة بعد طرحها يوم 13 أغسطس الماضي.



أغنية «دوخة راس» لـ همام إبراهيم، من كلمات: عباس الجبوري، وألحان: ليث الحربي، وتوزيع ومكس وماستر: أحمد حداد، وفوتوغراف: حسين سلمان، وتصميم: مهند الظفيري، وتسجيل: Dream Studios، وإنتاج: مولى برودكشن.



وكان همام ابراهيم، طرح قبل أشهر، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم «أفا عليك» عبر قناته الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.



أغنية «أفا عليك» لـ همام إبراهيم، من كلمات: فراس الشذر، والحان: زياد يوسف، وتوزيع: مهند غازي، ومكس وماستر: مصطفى كمال، والتصوير فوتوغرافي: حسين سلمان، ومن إنتاج: المولى برودكشن.



وكان آخر أعمال همام إبراهيم الفنية، أغنية «قلبي جاهل»، من كلمات: حيدر الاسير، الحان: همام حسن، توزيع: عمار عدنان، وإنتاج: المولى بروداكشن (سمير المولى).