تركيا ترسل وحدات من الكوماندوز إلى هذه المنطقة

وصلت تعزيزات من القوات الخاصة التركية "الكوماندوز" إلى جنوب البلاد، وذلك من أجل توزيعها على الوحدات العسكرية المتمركزة في منطقة الحدود مع سوريا.



ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، فإن: "وحدات الكوماندوز وصلت إلى منطقة قيريق خان التابعة لولاية هطاي، قادمة من قواعد مختلفة داخل البلاد".



وذكرت الوكالة أن: "الوحدات توجهت إلى الشريط الحدودي مع سوريا، وسط تدابير أمنية مشددة".



ويتزامن إرسال القوات الخاصة التركية إلى المنطقة مع الاتفاق الذي تم بين أنقرة وواشنطن حول المنطقة الآمنة في سوريا.

