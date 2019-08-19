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رياضة

ببعثة تضم 405 أفراد .. مصر تشارك في انطلاق دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 07:31 ص
دورة الألعاب الإفريقية
دورة الألعاب الإفريقية بالمغرب
ريهام بكير
تتجه انظار عشاق الرياضة اليوم الاثنين إلى مملكة المغرب ، حيث تنطلق دورة الألعاب الإفريقية بمشاركة 52 دولة ، وهي بطولة مؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بالنسبة لـ15 لعبة في الدورة التي تقام في 4 مدن مغربية وهى الرباط، كازابلانكا، الجديدة، سلى.

تتوجه البعثة المصرية إلى المغرب على أفواج يكون آخرها يوم 25 اغسطس الجاري ، وتشارك البعثة بوفد مكون من 405 فردا، لاعبين ومدربين وإداريين منهم 297 لاعب ولاعبة مقسمين إلى 177 لاعبا و 120 لاعبة تضم الدورة 28 لعبة ، منها 24 أولمبية و2 غير أولمبية.

وتشارك البعثة المصرية بعدة ألعاب هي : القوس والسهم، العاب القوى ، الريشة الطائرة ، كرة السلة 3x3 ، الملاكمة ، الكانوى ، الشطرنج ، السلاح ، الفروسية ، الجمباز ، كرة اليد ، الجودو، الكاراتيه ، التجديف ، الرماية ، البلياردو ، السباحة ، التنس ، الطاولة التايكوندو ـ التنس ، الثلاثى الجديد ، الكرة الطائرة ، الطائرة الشاطئية ، لرفع الاثقال ، والمصارعة.

وكانت بعض المنافسات قد انطلقت مبكرا اي قبل الموعد الاساسي للدورة بـ48 ساعة ، وحصد لاعبي منتخب مصر للجودو على 3 ذهبيات ، و 3 برونزيات بالإضافة إلى فوز منتخب سيدات الطائرة الشاطئية، وتأهلهم إلى نصف نهائى المنافسات.

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