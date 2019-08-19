أخبار الرياضة ليلا .. مرتضى منصور يكشف كواليس تعاقد ميتشو .. أحمد حسن: لقطتي مع البدري تسيء لشخصي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي:
ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك في منزل مرتضى منصور .. فيديو
وقع الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو" على عقود قيادته الفنية لفريق الكرة بالزمالك في منزل رئيس النادي مرتضى منصور.
شاهد .. أول تصريح لـ ميتشو مدرب الزمالك الجديد
قال ميتشو في أول تصريح له عقب التوقيع ، إنه سعيد وفخور بتدريب فريق الزمالك أحد أكبر الأندية وأعرقها في قارة أفريقيا موضحًا أنه يعمل في القارة السمراء منذ سنوات وحقق حلمه بتدريب الفريق الأبيض.
مرتضى منصور يكشف كواليس اختيار ميتشو لتدريب الزمالك .. فيديو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق كان الخيار الثالث أمام الإدارة للتعاقد مع مدرب جديد بعد البرتغالي فيريرا والأرجنتيني رامون دياز.
أحمد حسن: لقطتي مع حسام البدري تسيء لشخصي فقط وندمان عليها.. فيديو
علق أحمد حسن عميد لاعبي العالم، على لقطة اعتراضه على تبديل حسام البدري له عندما كان لاعبًا في صفوف الأهلي.
فرج عامر يهاجم جهاد جريشة بسبب تصريحه عن ضربة جزاء للأهلي
هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري الحكم الدولي جهاد جريشة حكم مباراة الأهلي وبيراميدز بشأن تصريحه عن صحة ضربة جزاء للنادي الأهلي أمام بيراميدز.
اتحاد العاصمة الجزائري يلمح بإمكانية انسحابه من دوري أبطال أفريقيا
أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري بيانا رسميا منذ قليل يكشف فيه لجماهيره عن الازمة المالية التي يمر بها قد تجعله ينسحب من دوري أبطال إفريقيا.
ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك في منزل مرتضى منصور .. فيديو
وقع الصربي ميلوتين سيرجوفيتش "ميتشو" على عقود قيادته الفنية لفريق الكرة بالزمالك في منزل رئيس النادي مرتضى منصور.
شاهد .. أول تصريح لـ ميتشو مدرب الزمالك الجديد
قال ميتشو في أول تصريح له عقب التوقيع ، إنه سعيد وفخور بتدريب فريق الزمالك أحد أكبر الأندية وأعرقها في قارة أفريقيا موضحًا أنه يعمل في القارة السمراء منذ سنوات وحقق حلمه بتدريب الفريق الأبيض.
مرتضى منصور يكشف كواليس اختيار ميتشو لتدريب الزمالك .. فيديو
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الصربي ميتشو المدير الفني الجديد للفريق كان الخيار الثالث أمام الإدارة للتعاقد مع مدرب جديد بعد البرتغالي فيريرا والأرجنتيني رامون دياز.
أحمد حسن: لقطتي مع حسام البدري تسيء لشخصي فقط وندمان عليها.. فيديو
علق أحمد حسن عميد لاعبي العالم، على لقطة اعتراضه على تبديل حسام البدري له عندما كان لاعبًا في صفوف الأهلي.
فرج عامر يهاجم جهاد جريشة بسبب تصريحه عن ضربة جزاء للأهلي
هاجم فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري الحكم الدولي جهاد جريشة حكم مباراة الأهلي وبيراميدز بشأن تصريحه عن صحة ضربة جزاء للنادي الأهلي أمام بيراميدز.
اتحاد العاصمة الجزائري يلمح بإمكانية انسحابه من دوري أبطال أفريقيا
أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري بيانا رسميا منذ قليل يكشف فيه لجماهيره عن الازمة المالية التي يمر بها قد تجعله ينسحب من دوري أبطال إفريقيا.