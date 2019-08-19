أخبار الرياضة ليلا .. مرتضى منصور يكشف كواليس تعاقد ميتشو .. أحمد حسن: لقطتي مع البدري تسيء لشخصي



أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري بيانا رسميا منذ قليل يكشف فيه لجماهيره عن الازمة المالية التي يمر بها قد تجعله ينسحب من دوري أبطال إفريقيا.



اتحاد العاصمة الجزائري يلمح بإمكانية انسحابه من دوري أبطال أفريقيا

أصدر نادي اتحاد العاصمة الجزائري بيانا رسميا منذ قليل يكشف فيه لجماهيره عن الازمة المالية التي يمر بها قد تجعله ينسحب من دوري أبطال إفريقيا.

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، وجاءت كالتالي: