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عبر إلغاء قوانين الاتحاد.. بريطانيا تقترب من تنفيذ البريكست

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 04:50 ص
رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني
القسم الخارجي
وقع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على وثيقة إلغاء سريان قوانين الاتحاد الأوروبي في البلاد، مؤكدا على مغادرة الاتحاد بنهاية شهر أكتوبر المقبل.

ونشر رئيس الوزراء عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" صورة من الوثيقة التي وقعها وزير البريكست ستيف باركلي، وتنص على إلغاء القوانين التي صدرت عام 1972 باسم قانون منظمة المجتمعات الأوروبية، والتي جعلت بريطانيا عضوا في المنظمة التي صارت فيما بعد الاتحاد الأوروبي.

وكتب جونسون على تويتر: "سنغادر الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر يعني توقيع هذه الوثيقة أننا سنستعيد السيطرة على قوانيننا يوم الخروج من الاتحاد الأوروبي".

يأتي ذلك عقب الوعد الذي تقد به رئيس الوزراء البريطاني عقب تولي منصبه بخروج بلاده من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية أكتوبر المقبل، حتى إذ كان الأمر دون اتفاق.

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