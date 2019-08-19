منها حب الشباب 10 أضرار لحبوب منع الحمل

تتبع بعض السيدات حبوب منع الحمل كوسيلة لمنع الحمل ، ويتجاهلن الأضرار التي يتعرضن إليها البعض ، لذلك تحذر منها الدكتورة أميمة فاروق استشارى النساء والتوليد .



أضرار حبوب منع الحمل:

- تقلل عدد أيام الدورة الشهرية وكثافة نزولها .

- تسبب مغص وآلام فى البطن والمعدة .

- وعدم وضوح الرؤية.

- انتفاخ في الأقدام أو منطقة الأفخاذ.

- تقلصات المعدة أو الانتفاخ.

- الإسهال.

- الإمساك.

- التهاب اللثة (تورم أنسجة اللثة).

- اضطراب الشهية .

- بقع الجلد البنية أو السوداء.

- حب الشباب.

- اضطراب فى نمو الشعر .

- التغيرات في تدفق الطمث.

- التهابات مهبلية .