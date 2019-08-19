منها حب الشباب 10 أضرار لحبوب منع الحمل

تتبع بعض السيدات حبوب منع الحمل كوسيلة لمنع الحمل ، ويتجاهلن الأضرار التي يتعرضن إليها البعض ، لذلك تحذر منها الدكتورة أميمة فاروق استشارى النساء والتوليد .
أضرار حبوب منع الحمل:
- تقلل عدد أيام الدورة الشهرية وكثافة نزولها .
- تسبب مغص وآلام فى البطن والمعدة .
- وعدم وضوح الرؤية.
- انتفاخ في الأقدام أو منطقة الأفخاذ.
- تقلصات المعدة أو الانتفاخ.
- الإسهال.
- الإمساك.
- التهاب اللثة (تورم أنسجة اللثة).
- اضطراب الشهية .
- بقع الجلد البنية أو السوداء.
- حب الشباب.
- اضطراب فى نمو الشعر .
- التغيرات في تدفق الطمث.
- التهابات مهبلية .
أضرار حبوب منع الحمل:
- تقلل عدد أيام الدورة الشهرية وكثافة نزولها .
- تسبب مغص وآلام فى البطن والمعدة .
- وعدم وضوح الرؤية.
- انتفاخ في الأقدام أو منطقة الأفخاذ.
- تقلصات المعدة أو الانتفاخ.
- الإسهال.
- الإمساك.
- التهاب اللثة (تورم أنسجة اللثة).
- اضطراب الشهية .
- بقع الجلد البنية أو السوداء.
- حب الشباب.
- اضطراب فى نمو الشعر .
- التغيرات في تدفق الطمث.
- التهابات مهبلية .