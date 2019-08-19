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تعليم

حلوان تتابع ثاني أيام دورة تدريبية بعنوان الكاريزما ولغة الجسد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:22 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
كريم ناصر
تتابع وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان، دورة تدريبية بعنوان (الكاريزما ولغة الجسد)، فى إطار حرص جامعة حلوان على تلبية الاحتياجات التدريبية لأبنائها الطلاب بهدف اكسابهم المهارات وتنمية القدرات لمواجهة سوق العمل.

وتهدف الدورة التدريبية إلى تطوير الأفكار وتنمية المهارات من خلال التنمية البشرية، واكتشاف ودعم القدرات لدى الطلاب من خلال محاضرات نظريه وعمليه وورش عمل، ومساعدة الطلاب على تحديد الأهداف ودعم فكر التخطيط الاستراتيجي لمستقبل الطالب وتطوير ذاته، بالإضافة إلى زيادة مهارات التواصل والتفاعل بين طلاب الكليات المختلفة وبناء جسر من العلاقات بينهم، إلى جانب التدريب والتطوير لرفع مستوى أداء الطلاب وتحقيق النجاح للطالب على المستوى الشخصي والمجتمعي لمواجهة سوق العمل.

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