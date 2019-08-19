ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

كيف رد أحمد داود على عدم تقديمه أدوار شر في أفلامه؟

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:32 ص
احمد داود
احمد داود
مصطفى كرم
مازح الفنان احمد داود أحد متابعيه عبر تويتر بشأن عدم تقديمه لأدوار شر في أي من أفلامه.

ورد احمد داود على تغريدة أحد متابعيه عبر تويتر قائلا: "‏فعلا انا معملتش أدوار شريرة خالص 😂😂انت ممكن تبقي فاكرني حد تاني 😂 ".

وكان أحد متابعيه غرد لة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر يسأله عن عدم تقديم أدوار شريرة قائلا: "‏‎داوود انت لو عملت دور شرير هتبقى فعلا فنان لاعيب لانك وشك بيبي فيس مينفعش في دور شرير بس لو جالك دور شرير بجد لا تتردد لان انت بتلبس الشخصيه ببراعة فهتعرف تلبس شخصية الشرير بخلاف المتوقع...طول عمري بعتبرك انت وفتحي عبد الوهاب فنانين شاطرين في تقمص الشخصيات بشكل مذهل".

ولقيت تغريدة احمد داود إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام.

يذكر ان الفنان احمد داود شارك في بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان احمد عز وعمرو يوسف واحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح ونسرين ءامين والفنان خالد الصاوي من اخراج طارق العريان.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحلفاوي: مشكلة وردة باتت أزمة صلاح.. وهذه رسالتي للجماهير

قرفتونا.. أحمد السعدني يهاجم تحدي العمر

موجز السوشيال ميديا.. أول تعليق لـ يسرا بعد وفاة والدتها .. نبيل الحلفاوي: الأهلي هياخد الدوري في أفضل مواسم الزمالك.. تريزيجيه يحتفل بالانتقال لـ أستون فيلا

عمرو عبد الجليل يتصدر تويتر بعد تغريدة غامضة

ترشيحاتنا

وزارة الشباب والرياضة تكشف عن قيمة مكافآت منتخب ناشئي اليد

ديدان الاسكندرية .. القصة الكاملة لـ ظهور كائنات دقيقة على شاطئ الدخيلة

ذبحتها ورميتها فى العشة .. التفاصيل الكاملة لجريمة طفلة الدقهلية قاتلة شقيقتها

أحمد حسن: لا توجد أزمة بيني وبين الخطيب

اتحاد الكرة يكشف موقف ثلاثي الأهلي من المشاركة في السوبر أمام الزمالك

احمد حسن يتحدث عن غرور ساديو ماني ورفضه توجيه نصيحة لنجله

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور