كيف رد أحمد داود على عدم تقديمه أدوار شر في أفلامه؟

فعلا انا معملتش ادوار شريرة خالص 😂😂انت ممكن تبقي فاكرني حد تاني 😂 https://t.co/YY5XXPzXuE — Ahmed Dawood (@odawoodo) August 19, 2019

مازح الفنان احمد داود أحد متابعيه عبر تويتر بشأن عدم تقديمه لأدوار شر في أي من أفلامه.ورد احمد داود على تغريدة أحد متابعيه عبر تويتر قائلا: "‏فعلا انا معملتش أدوار شريرة خالص 😂😂انت ممكن تبقي فاكرني حد تاني 😂 ".وكان أحد متابعيه غرد لة عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر يسأله عن عدم تقديم أدوار شريرة قائلا: "‏‎داوود انت لو عملت دور شرير هتبقى فعلا فنان لاعيب لانك وشك بيبي فيس مينفعش في دور شرير بس لو جالك دور شرير بجد لا تتردد لان انت بتلبس الشخصيه ببراعة فهتعرف تلبس شخصية الشرير بخلاف المتوقع...طول عمري بعتبرك انت وفتحي عبد الوهاب فنانين شاطرين في تقمص الشخصيات بشكل مذهل".ولقيت تغريدة احمد داود إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام.يذكر ان الفنان احمد داود شارك في بطولة فيلم ولاد رزق 2 مع الفنان احمد عز وعمرو يوسف واحمد الفيشاوي ومحمد ممدوح ونسرين ءامين والفنان خالد الصاوي من اخراج طارق العريان.