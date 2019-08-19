ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اليوم.. مصر توقع منحتين مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:33 ص
البنك الاوروبى لاعادة
البنك الاوروبى لاعادة الاعمار و التنمية
علياء فوزى و محمد يحيى
توقع اليوم الاثنين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، منحتين مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بحضور وزير النقل.

وتعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

بلغت استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012، ما يقرب من 5 مليارات يورو في 93 مشروعًا في البلاد.

وكان عام 2018 عامًا قياسيًا للبنك في مصر، عندما كان أكبر بلد في عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من حيث الالتزامات الجديدة.

ويعد البنك اكبر الممولين لمشروع مجمع بنبان بأسوان للطاقة الشمسية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يدعم التصنيع في مصر

ترشيحاتنا

100 مليار دولار سنغافوري تنقذ سنغافورة من الغرق

اخبار الرياضة.. مدرب منتخب مصر يعرض خدماته على الأهلي .. مصر تحصد كأس العالم لناشئي اليد

حكم إمامة الفاسق في الصلاة

فى 10 دقائق فقط.. نوع من الزيوت يخلصك من تسوس الأسنان للأبد

شاهد .. أول تصريح لـ ميتشو مدرب الزمالك الجديد

لو عندك كلب او قطة.. احذر من مرض السعار الذي يسبب الوفاة للإنسان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور