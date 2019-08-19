اليوم.. مصر توقع منحتين مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية

توقع اليوم الاثنين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، منحتين مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بحضور وزير النقل.



وتعد مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.



بلغت استثمارات البنك منذ بدء عملياته في مصر عام 2012، ما يقرب من 5 مليارات يورو في 93 مشروعًا في البلاد.



وكان عام 2018 عامًا قياسيًا للبنك في مصر، عندما كان أكبر بلد في عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من حيث الالتزامات الجديدة.



ويعد البنك اكبر الممولين لمشروع مجمع بنبان بأسوان للطاقة الشمسية.



