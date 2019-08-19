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فن

ردا على شربها للمخدرات.. ياسمين رئيس: لسه كنت بشتري من عندهم

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 06:34 ص
ياسمين رئيس
ياسمين رئيس
مصطفى كرم
نشرت الفنانة ياسمين رئيس صورة جديدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام في أحدث نيولوك لها.

وحلت ياسمين رئيس بـ نيولوك جديد من خلال تضفير شعرها لضفائر صغيرة تشبة سكان الأدغال والغابات مع ارتدائها تي شيرت رياضي ازرق ولم تتكلف بوضع الميكب علي وجهها، ولقيت صورتها ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام.

وجاءت تعليق أحد متابعيها قائلا: "لسة بتشربي مخدرات ولا لسة انا كنت بحترمك الفلوس غيرتك 😂😂".

لترد ياسمين رئيس قائلة "اصلي كنت بشتري من عندهم 😂".

وتشارك ياسمين رئيس في بطولة فيلم لص بغداد مع الفنان محمد عادل امام واحمد رزق وصلاح عبد الله وامينة خليل من اخراج أحمد خالد موسى.
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