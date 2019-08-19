رئيس جامعة طنطا: تتويج منتخب مصر بطلًا لكأس العالم للناشئين إنجاز كبير

حقق منتخب مصر لكرة اليد، بطولة كأس العالم للناشئين، بعد الفوز على المنتخب الألماني.



من جانبه تقدم الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، والسادة نواب رئيس الجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وجميع العاملين والطلاب بخالص التهنئة للمنتخب.



كما أعرب رئيس الجامعة عن فخره بإرادة الشباب المصري الذى استطاع أن يكتب تاريخًا جديدًا لكرة اليد المصرية بتحقيق الفوز لمصر، مشيدًا بالأداء البطولي للاعبين والجهد الكبير لأعضاء الجهاز الفني طوال فترة البطولة.