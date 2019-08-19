بحبكم اوي.. فيفي عبده توجه رسالة للاعبي منتخب كرة اليد للناشئين بعد تتويجهم ببطولة العالم

هنأت الفنانة فيفي عبده المنتخب المصري لكرة اليد للناشئين بعد تتويجهم ببطولة العالم لكرة اليد للناشئين بعد تغلبهم على منتخب المانيا.



ونشرت فيفي عبده صور لأبطال العالم لكرة اليد للناشئين "المنتخب المصري" بعد تتويجهم بالبطولة لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد.



ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام.



وعلقت على الصورة قائلة: "مبرووك لمصر رجال ماشاء الله طبعا تري رفعت راسنا ماشاء الله تبارك الرحمن عليكم بحبكم اوي".



واحتفل لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد بالفوز داخل أرضية الملعب بعد هزيمة ألمانيا والتتويج بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخ ناشئي اليد.



وفاز منتخب مصر بنتيجة " 32-28"، على منتخب ألمانيا والتتويج ببطولة كأس العالم

