مصطفى خاطر يحتفل بعيد جوازه بهذه الطريقة

احتفل الفنان مصطفى خاطر بعيد زواجه من زوجته روان هلال.



ونشر عبر موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصورة له مع زوجته روان هلال احتفالا بعيد زواجهم الثاني.





وظهر مصطفى خاطر في الصور وهو يحتضن زوجته في احدث فوتوسيشن جديد لهما وحلت زوجته بكت ابيض مع وضع ميكب خفيف على وجهها.





وعلق مصطفى خاطر علي الصورة قائلا "كل سنة وانت طيبة ومعايا وجنبي والله مش مصدق ان عدت سنتين علي جوازنا بحبك ❤️".



ولقيت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيه عبر انستجرام.



يذكر أن مصطفى خاطر شارك في بطولة مسلسل "طلقة حظ" مع كل من الفنان محمد انور وهبة مجدى وايتن عامر وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد امين.

