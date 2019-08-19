طقس اليوم .. مائل للحرارة على القاهرة ودرجات الحرارة تسجل 34/25

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الاثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد في طقس اليوم ، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية ومناطق من جنوب البلاد يصاحبها والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وضمن طقس اليوم تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى متران والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران إلى متران ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى



القاهرة 25 34



شبين الكوم 24 33



طنطا 24 33



دمنهور 25 31



الإسكندرية 26 31



بلطيم 24 31



مطروح 25 30



السلوم 23 30



سيوة 24 35



بورسعيد 25 32



دمياط 25 32



الزقازيق 25 36



الاسماعيلية 24 35



السويس 25 35



العريش 23 32



رفح 23 31



رأس سدر 26 35



نخل 20 34



نويبع 28 36



طابا 26 32



كاترين 18 31



الطور 27 32



شرم الشيخ 30 38



الغردقة 29 37



مرسى علم 30 36



الفيوم 26 35



بنى سويف 25 36



المنيا 25 36



أسيوط 25 37



سوهاج 26 37



قنا 26 38



الأقصر 27 40



أسوان 28 41



أبوسمبل 29 41



الوادى الجديد 29 42



شلاتين 27 37



ابو رماد 27 35





حلايب 29 34



رأس حدربة 27 34





وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:





الصغرى العظمى







مكة المكرمة 30 43



المدينة 29 43



الرياض 25 42



المنامة 32 38



أبوظبى 33 43



الدوحة 32 38



الكويت 30 46



دمشق 16 34



بيروت 25 30



عمان 17 32



القدس 19 28



غزة 22 30



بغداد 29 44



مسقط 27 31



صنعاء 14 29



الخرطوم 25 33



طرابلس 23 32



تونس 24 36



الجزائر 22 29



الرباط 16 26



نواكشوط 24 28









وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:





الصغرى العظمى







أنقرة 15 25



اسطنبول 20 27



اسلام اباد 23 33



نيودلهى 26 32



جاكرتا 23 33



بكين 23 31



كوالالمبور 24 33



طوكيو 25 33



أثينا 21 31



روما 18 33



باريس 12 22



مدريد 21 33



برلين 14 25



لندن 12 20



مونتريال 17 29



موسكو 15 23



نيويورك 15 32



واشنطن 24 37



