فريق واما يطرح أغنية بنتهرب من ألبوم الصيف ابتدى.. فيديو

طرح فريق واما أغنية جديدة من ألبومه الجديد "الصيف ابتدى" وهى بعنوان "بنتهرب" عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ويمثل هذا الالبوم عودة للفريق بعد غياب 4 سنوات.



كما طرح فريق واما، أيضًا، أغنية جديدة من ألبومه الجديد "الصيف ابتدى" وهى بعنوان "فطومة"، وهي من كلمات: أيمن بهجت قمر، رؤية وتوزيع موسيقى: إيهاب فاروق، وماستر: توما.



وكان أصدر فريق واما أغنية "يلا نرقص" خامس أغنيات ألبوم "الصيف ابتدا" هو عنوان الألبوم الجديد لفريق واما، والذى يشهد عودتهم للساحة الفنية مرة أخرى، بعد غياب نحو 4 سنوات.



كما أصدر فريق واما أول أغنية من الألبوم هى "شمس بحر" منذ أسبوعين، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع ومكساج نادر حمدى، وبعدها بأسبوع أطلقت، أغنية "الصيف ابتدا" من كلمات هانى رجب، وألحان مديح محسن وتوزيع أمين نبيل، ثم أغنية "الله ع الجمال" قبل طرح أغنية "كترت حكاياتى"، من كلمات الشاعر جمال الخولى، وألحان رامى جمال، وتوزيع نادر حمدى.



ويعتبر فريق "واما"، واحدا من أبرز الفرق الغنائية، والمكون من الفنانين نادر حمدي، وأحمد فهمي، ومحمد نور، وأحمد الشامي، وكانت بداية انطلاقتهم عام 2002 مع ألبوم "يا ليل"، وفى رصيدهم الفنى 4 ألبومات بجانب عدد من الأغنيات السينجل.