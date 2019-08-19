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نزلات البرد والتعرض للحوادث.. أسباب الإصابة بـ آلام المفاصل

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 02:29 م
أسباب الإصابة بـ
أسباب الإصابة بـ آلام المفاصل
هاجر هانئ
آلام المفاصل من أكثر الأمراض التى يعانى منها الكثير من الأشخاص وبالأخص كبار السن، وعادة ما تكون آلام المفاصل ناتجة عن التهاب المفاصل، الذي ينتج عنه تشوّهات ومشاكل في الغضاريف الموجودة بالمفاصل.

كشف الدكتور محسن النادى، استشارى الطب البديل، عن أبرز الأسباب التى تؤدى إلى الإصابة ب آلام المفاصل، والتى تمثلت فى:

-تعرض كيس ماء المفصل للالتهاب، مما يؤدي إلى التهاب المفصل.
-إصابة المفصل بكدمات أو رضوض أو كسر، كأن يتعرض الشخص للسقوط على أحد مفاصله.
-التعرض للحوادث التي ينتج عنها خلع في منطقة المفاصل، مثل خلع مفصل الكتف مثلًا.
-الإصابة ببعض الأمراض التي يصاحبها أعراض آلام في المفاصل.
-الإصابة بالزكام أو الإنفلونزا أو نزلات البرد.
-تؤدي بعض الحركات المفاجئة أو الخاطئة وخاصّة في منطقة مفصل القدم إلى تعرض أوتار المفصل إلى الشد أو الالتواء.

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