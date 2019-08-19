درجات الحرارة اليوم الاثنين 19 - 8 -2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة.



وبالنسبة لحالة البحر البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 19 -8-2019 بالقاهرة والمحافظات.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

القاهرة 34 25

الأسكندرية 31 26

مطروح 30 25

دمياط 32 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 35 25

العريش 32 23

رفح 31 23

طابا 32 26

شرم الشيخ 38 30

الغردقة 39 29

الفيوم 35 26

بني سويف 36 25

أسيوط 37 25