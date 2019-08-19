ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 19 - 8 - 2019 .. والطماطم تسجل 4 جنيهات.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 08:36 ص
اسعار الخضراوات والفاكهة
اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
مي محمد
شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر، استقرارا خلال تعاملات اليوم الاثنين ، 19 - 8 - 2019 ، حيث تعد أسعار الخضروات والفاكهة من اكثر الكلمات بحثا على محركات البحث جوجل بصفة يومية.

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الاثنين ، 19 -8-2019 .

وجاءت أسعار الخضراوات اليوم في مصر على النحو التالي:

الطماطم: 4 جنيهات
البطاطس:8 جنيهات
البصل:10 جنيهات
الخيار : 8 جنيهات
الجزر:8 جنيهات
الملوخية : 3 جنيهات
الكوسة : 9 جنيهات
الفاصوليا : 30 جنيهًا

وجاءت اسعار الفاكهة اليوم في مصر على النحو التالي:
البطيخ: 15 جنيهًا
الكانتلوب : 6 جنيهات
الخوخ: 7 جنيهات
المانجو : 10 جنيهات

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 4 - 8 - 2019.. فيديو

الطماطم بـ4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الاثنين 5 -8- 2019.. فيديو

الطماطم بـ4 جنيهات.. اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 7-8- 2019.. فيديو

البطاطس بـ5.5 جنيه.. اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 8-8- 2019.. فيديو

الطماطم بـ4 جنيهات للكيلو.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 10-8- 2019.. فيديو

الطماطم بـ 4 جنيهات.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 12 - 8 - 2019 ..فيديو

ترشيحاتنا

محافظ القاهرة : استرداد 2 مليون متر مربع من أراضي الدولة

أم وعد تناشد وزارة الصحة علاج ابنتها على نفقة الدولة

تحرق 500 سعر في الساعة.. تعرفى على أسرع رياضة لحرق دهون البطن

الباذنجان بـ 50 قرشا.. غرفة الخضراوات تكشف سبب انخفاض أسعار الخضراوات

ميتشو يوقع على عقود تدريب الزمالك في منزل مرتضى منصور .. فيديو

فى 10 دقائق فقط.. نوع من الزيوت يخلصك من تسوس الأسنان للأبد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد

علم مصر يرفرف أعلى الجامعة الدولية بالرباط .. صور