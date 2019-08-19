اسعار الخضراوات والفاكهة اليوم 19 - 8 - 2019 .. والطماطم تسجل 4 جنيهات.. فيديو

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة في مصر، استقرارا خلال تعاملات اليوم الاثنين ، 19 - 8 - 2019 ، حيث تعد أسعار الخضروات والفاكهة من اكثر الكلمات بحثا على محركات البحث جوجل بصفة يومية.



استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الاثنين ، 19 -8-2019 .



وجاءت أسعار الخضراوات اليوم في مصر على النحو التالي:



الطماطم: 4 جنيهات

البطاطس:8 جنيهات

البصل:10 جنيهات

الخيار : 8 جنيهات

الجزر:8 جنيهات

الملوخية : 3 جنيهات

الكوسة : 9 جنيهات

الفاصوليا : 30 جنيهًا



وجاءت اسعار الفاكهة اليوم في مصر على النحو التالي:

البطيخ: 15 جنيهًا

الكانتلوب : 6 جنيهات

الخوخ: 7 جنيهات

المانجو : 10 جنيهات