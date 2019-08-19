خبير إستراتيجى: الحوثيون تلقوا هزائم عديدة في عدة مناطق داخل اليمن.. فيديو

قال اللواء سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للدراسات السياسية، إن الجهات الحكومية انتظمت فى العمل فى اليمن أمس، لافتًا إلى أن عدن ما زالت تحت احتلال الحوثيين بالرغم من تلقى الحوثيين هزائم عديدة فى عدة مناطق باليمن.



وأضاف سمير راغب، فى مداخلة هاتفية بفضائية "اكسترا نيوز"، أنه فى ظل عدم وجود أمن داخل اليمن تم اختيار عاصمة مؤقتة لها، مشيرًا إلى أنه لا يوجد استقلال بشكل نهائى فى المحافظات اليمنية باستثناء المحافظات الأربعة الجنوبية.



ولفت سمير راغب، إلى أن هناك اشتباكات وتواجد للحوثيين فى محافظات اليمن مما يؤدى إلى اندلاع معارك واشتباكات مع الجيش اليمنى لتحرير الأراضى.



وأشار اللواء سمير راغب، أن اليمن تعانى من الصراع ضد الحوثيين والصراع مع تنظيم القاعدة والتى تشكل أكبر وجود لها فى اليمن، موضحًا أن الإرهابيين فى اليمن يتواجدون كخلايا نائمة فى اليمن.

