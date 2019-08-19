ثريا محمد هداف بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات.. شاهد مهاراتها

حصلت ثريا محمد، لاعبة منتخب مصر لكرة السلة سيدات، علي لقب هداف بطولة أفريقيا التي استضافتها السنغال برصيد 85 نقطة .



وحقق منتخب مصر المركز السابع في جدول ترتيب البطولة بعد تحقيقه الفوز علي كوت ديفوار بنتيجة 62-58 بينما حقق منتخب نيجيريا المركز الاول في البطولة بعد الفوز علي السنغال بنتيجة 60-55 .



جدير بالذكر أن اللاعبة ثريا محمد أبرز نجمات منتخب مصر والتى ظهرت بأداء قوي وفدائي خلال البطولة الافريقية، وحصدت اللقب لأول مرة في تاريخ مشاركات المحروسة في البطولة .



