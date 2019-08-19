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رياضة

ثريا محمد هداف بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات.. شاهد مهاراتها

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:50 ص
ثريا محمد لاعبة
ثريا محمد لاعبة منتخب مصر للسيدات كرة السلة
عبدالله هشام
حصلت ثريا محمد، لاعبة منتخب مصر لكرة السلة سيدات، علي لقب هداف بطولة أفريقيا التي استضافتها السنغال برصيد 85 نقطة .

وحقق منتخب مصر المركز السابع في جدول ترتيب البطولة بعد تحقيقه الفوز علي كوت ديفوار بنتيجة 62-58 بينما حقق منتخب نيجيريا المركز الاول في البطولة بعد الفوز علي السنغال بنتيجة 60-55 .

جدير بالذكر أن اللاعبة ثريا محمد أبرز نجمات منتخب مصر والتى ظهرت بأداء قوي وفدائي خلال البطولة الافريقية، وحصدت اللقب لأول مرة في تاريخ مشاركات المحروسة في البطولة .

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