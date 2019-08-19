مانشستر يونايتد يسعى للثأر من ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

يحل فريق مانشستر يونايتد، ضيفًا على نظيره ولفرهامبتون، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة مساءً، على ملعب "مولينيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية، من الدوري الإنجليزي "بريميرليج".





ويدخل مانشستر يونايتد في مواجهة اليوم، بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على تشيلسي برباعية نظيفة، في بداية مشواره بالبريميرليج.





ويتطلع مان يونايتد لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، والثأر من ولفرهامبتون، الذي فشل في التغلب عليه في ثلاث مباريات خلال الموسم الماضي، حيث تعادل أمامه في الدور الأول وخسر في الثاني بالبريميرليج، إلى جانب إقصائه من دور ربع النهائي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



