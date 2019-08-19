ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجلس النواب مهنئا ناشئ اليد بكأس العالم: نموذج مشرف لشباب مصر الواعد

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:52 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أشاد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالأداء البطولي المتميز والروح الرياضية العالية التي ظهرت جلية في أداء المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد ، خلال البطولة، مثمنًا الجهد الرائع الذي بذله المنتخب سواء علي مستوي الجهاز الفني أو اللاعبين بما أسهم ليس فقط في إحراز اللقب بل أيضًا في تقديم نموذج مشرف لشباب مصر الواعد بعزيمته وإصراره علي تحقيق الهدف وحصد البطولات.

وذكر الدكتور عبد العال، أن النتائج المبهرة التي حققتها كرة اليد المصرية عالميًا تؤكد بوضوح أن وراءها قيادات تدريبية واعية تنم عن اتخاذها الدراسة والتخطيط العلمي منهجًا ، والتنظيم الدقيق والالتزام الصارم طريقًا، والعدالة الحقيقية بين الأندية واللاعبين ميزانًا، فكانت النتائج معبرة عن تلك المقدمات.

وأعرب رئيس البرلمان عن فخره وإعتزازه لتتويج فريق الفراعنة بالبطولة الدولية، مؤكدًا على يقينه الراسخ بقدرات شباب مصر فهم نصف حاضرنا وكل مستقبلنا ، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حصد المزيد من البطولات لتظل راية مصر عالية خفاقة في مختلف المحافل الرياضية الدولية والإقليمية .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أداء بطولي.. اللجنة الأولمبية تهنئ منتخب شباب اليد بـ برونزية العالم

استقبال رسمي لشباب اليد وبعثة الدراجات في مطار القاهرة فجر غد

شاهد .. مراسم تتويج منتخب مصر لناشئي كرة اليد ببطولة كأس العالم

احمد موسى يوجه الشكر لمنتخب نيجيريا لكرة اليد.. لهذا السبب

عاشق الشباك.. المصرى حسن وليد يحصد لقب هداف كأس العالم لناشئي اليد

قتل حلم 6 منتخبات وفاز بكأس العالم..الأحزاب تهنئ منتخب الناشئين لكرة اليد

ترشيحاتنا

ثريا محمد هداف بطولة أفريقيا لكرة السلة سيدات.. شاهد مهاراتها

6 حيل تخلصك من التبول اللاإرادي عند الأطفال.. انتبهى لرقم 5

فى 10 دقائق فقط.. نوع من الزيوت يخلصك من تسوس الأسنان للأبد

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019.. فيديو

بعد الفوز بكأس العالم.. 112 ألف جنيه لكل لاعب ناشئى اليد.. فيديو

شكلهم في بينهم حاجة.. الشائعات تلاحق أمينة خليل بعد صورتها مع عضو كايروكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و مبهجة... 15 صورة تكشف إطلالات رزان مغربى فى عيد ميلادها

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد