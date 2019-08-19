مجلس النواب مهنئا ناشئ اليد بكأس العالم: نموذج مشرف لشباب مصر الواعد

أشاد الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، بالأداء البطولي المتميز والروح الرياضية العالية التي ظهرت جلية في أداء المنتخب الوطنى لناشئى كرة اليد ، خلال البطولة، مثمنًا الجهد الرائع الذي بذله المنتخب سواء علي مستوي الجهاز الفني أو اللاعبين بما أسهم ليس فقط في إحراز اللقب بل أيضًا في تقديم نموذج مشرف لشباب مصر الواعد بعزيمته وإصراره علي تحقيق الهدف وحصد البطولات.





وذكر الدكتور عبد العال، أن النتائج المبهرة التي حققتها كرة اليد المصرية عالميًا تؤكد بوضوح أن وراءها قيادات تدريبية واعية تنم عن اتخاذها الدراسة والتخطيط العلمي منهجًا ، والتنظيم الدقيق والالتزام الصارم طريقًا، والعدالة الحقيقية بين الأندية واللاعبين ميزانًا، فكانت النتائج معبرة عن تلك المقدمات.



