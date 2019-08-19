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كوريا الجنوبية ترحب باتفاق نقل السلطات في السودان

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:56 ص
صدى البلد
أ ش أ
رحبت حكومة كوريا الجنوبية بالاتفاق الموقع بين المجلس العسكري السوداني وقوى المعارضة، لنقل السلطة لبناء حكومة مدنية.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الاثنين قوله "نرحب بتوقيع المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى المعارضة للإعلان الدستوري والذي نعتقد أنه سيكون نقطة تحول لبناء الحكومة المدنية التي يتطلع إليها الشعب السوداني".
وأضاف المتحدث أن "الاتفاق جاء نتيجة للحوار بين الأطراف المتعددة داخل السودان ومساعي التوسط التي بذلتها أثيوبيا والاتحاد الأفريقي. نتمنى إحلال السلام والاستقرار والازدهار بالبلاد في أقرب وقت ممكن".
يشار الى أن المجلس العسكري الانتقالي السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير وقعا اتفاقية نقل السلطة والتي تنص على تشكيل جهاز الحكم المشترك ومجلس للوزراء. واتفق الجانبان أيضا على أن يتولي المجلس العسكري قيادة الدولة لمدة 21 شهرا من الفترة الانتقالية المحددة بـ3 سنوات و3 أشهر، ومن ثم سيقود البلاد زعيم من القوى المعارضة لمدة الـ18 شهرا المتبقية.

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