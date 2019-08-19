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محافظات

نافورة ساحة العلم بطور سيناء تتحول لمستنقع مليء بالقمامة.. صور

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 09:56 ص
نافورة ساحة العلم
نافورة ساحة العلم بطور سيناء تتحول لمستنقع ممتلي بالقمامة
ايمن محمد
تحولت نافورة ساحة العلم بطور سيناء لمستنقع مليء بالطحالب وزجاجات المياه الفارغة والقمامة رغم إقبال المواطنين على الساحة والجلوس بها خلال أشهر الصيف.

وطالب المواطنون مجلس مدينة طور سيناء، بتنظيف النافورة التي تنبعث منها روائح كريهة وفتح دورات المياه بالكافتيريا الموجودة بجانب الساحة.

وانتقد النائب غريب حسان عضو مجلس الشعب عن دائرة طور سيناء، الحالة التى وصلت لها مدينة طور سيناء من تردي وإهمال، مطالبا بالتحقيق فى تلك الوقائع.

وقالت أية عادل إن ساحة العلم تعتبر متنفس للمواطنين ولابد من تشغيل النافورة والمحافظة على نظافتها بشكل دائم علاوة على فتح دورات المياه للمواطنين وخاصة أن الساحة معظم الذين يقصدونها أسر معهم أطفال ويجلسون فيها ساعات طويلة.

وكانت محافظة جنوب سيناء أنشئت ثلاث ساحات بناء على توجيهات اللواء خالد فودة كمتنفس للمواطنين.
نافورة ساحة العلم بطور سيناء تتحول لمستنقع مليء بالقمامة.. صور
نافورة ساحة العلم بطور سيناء تتحول لمستنقع مليء بالقمامة.. صور
نافورة ساحة العلم بطور سيناء تتحول لمستنقع مليء بالقمامة.. صور

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