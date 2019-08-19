ليفربول يغرد في الصدارة..ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الثانية الليلة

يسدل مساء اليوم الإثنين، الستار على منافسات الجولة الثانية، من بطولة الدوري الإنجليزي، عندما يحل مانشستر يونايتد ضيفًا على نظيره ولفرهامبتون، في تمام التاسعة مساءً.



وشهدت هذه الجولة فوز ليفربول على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 2-1، ليحتل صدارة جدول ترتيب البريمرليج برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن آرسنال الوصيف الذي حقق الفوز أيضًا على بيرنلي بنفس النتيجة.



كما شهدت تعادل مانشستر سيتي أمام ضيفه توتنهام بهدفين لكل منهما، ليحتل السيتزن المركز الثالث برصيد 4 نقاط بالتساوي مع توتنهام الذي يحتل المركز الخامس خلف برايتون المتفوق بفارق الأهداف، وتعادل تشيلسي أمام ليستر سيتي بنتيجة 1-1.



وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي قبل انتهاء الجولة الثانية كالتالي..

