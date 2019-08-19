ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

باكستان تستدعي مفوض الهند السامي للاعتراض على انتهاكات وقف إطلاق النار بكشمير

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 10:02 ص
صدى البلد
أ ش أ
استدعت الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين المفوض السامي الهندي لإبداء اعتراضها الرسمي على انتهاكات وقف إطلاق النار بإقليم كشمير من جانب القوات الهندية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل إنه سلم ملفا للمفوض الهندي جوراف أهلواليا بشأن القضية، كما حث الجانب الهندي على احترام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2003 والتحقيق في الانتهاكات إلى جانب مطالبة القوات الهندية باحترام إطلاق النار وحفظ السلم بالإقليم، وذلك حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية.

كما أكد فيصل أنه على الجانب الهندي السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالقيام بدورهم وفق القرارات الأممية، مشددا على أن الاستهداف العمدي للمدنيين شيء فظيع ومنافي للإنسانية.

وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت أمس الأحد مقتل مدنيين اثنين في إطلاق نار من جانب الهند عند خط المراقبة بإقليم كشمير. واشتدت التوترات بين الجانبين بعدما أعلنت الهند إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الذي تقتسم البلدان السيطرة عليه وتزعم كلاهما أحقيتها في السيطرة الكاملة عليه.

ترشيحاتنا

جريئة و مبهجة... 15 صورة تكشف إطلالات رزان مغربى فى عيد ميلادها

ذبحتها ورميتها فى العشة .. التفاصيل الكاملة لجريمة طفلة الدقهلية قاتلة شقيقتها

وظيفة تنقذ أسرة فقيرة بالفيوم من الضياع

مع الحبيبة الراقية.. أصالة توجه رسالة إلى نوال الكويتية

حقوق يجب على الزوجة التنازل عنها ليقضى لها بالخلع

فضيحة جديدة لـ أردوغان..عزل 3 رؤساء بلديات بالقوة واعتقال 418 شخصا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و مبهجة... 15 صورة تكشف إطلالات رزان مغربى فى عيد ميلادها

محمد الحلو ونادية مصطفى فى افتتاح مهرجان القلعة .. صور

بـ مايوه أصفر وشعر مبلول .. جميلة عوض تثير الجدل بصورة مثيرة على الشاطئ .. شاهد