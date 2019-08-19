باكستان تستدعي مفوض الهند السامي للاعتراض على انتهاكات وقف إطلاق النار بكشمير

استدعت الخارجية الباكستانية اليوم الاثنين المفوض السامي الهندي لإبداء اعتراضها الرسمي على انتهاكات وقف إطلاق النار بإقليم كشمير من جانب القوات الهندية.



وقال المتحدث باسم الخارجية الباكستانية محمد فيصل إنه سلم ملفا للمفوض الهندي جوراف أهلواليا بشأن القضية، كما حث الجانب الهندي على احترام اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 2003 والتحقيق في الانتهاكات إلى جانب مطالبة القوات الهندية باحترام إطلاق النار وحفظ السلم بالإقليم، وذلك حسبما نقلت قناة (جيو نيوز) الباكستانية.



كما أكد فيصل أنه على الجانب الهندي السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالقيام بدورهم وفق القرارات الأممية، مشددا على أن الاستهداف العمدي للمدنيين شيء فظيع ومنافي للإنسانية.



وكانت السلطات الباكستانية قد أعلنت أمس الأحد مقتل مدنيين اثنين في إطلاق نار من جانب الهند عند خط المراقبة بإقليم كشمير. واشتدت التوترات بين الجانبين بعدما أعلنت الهند إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير الذي تقتسم البلدان السيطرة عليه وتزعم كلاهما أحقيتها في السيطرة الكاملة عليه.

