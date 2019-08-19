الخارجية الإيرانية: طهران مستعدة للخطوة الثالثة في تقليص التزاماتها بالاتفاق النووي

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، اليوم (الإثنين) أن الخطوة الثالثة لتقليص الالتزامات في الاتفاق النووي يجري التخطيط لها بما يتناسب مع الظروف التي تواجه إيران وبقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي.



وقال موسوي - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية - "لم تختتم حتى الآن المفاوضات والمشاورات حول تنفيذ الالتزامات الأوروبية ، وهناك العديد من الاقتراحات والمشاورات".



وتابع إن "الخطوة الثالثة يجري التخطيط لها، بما يتناسب مع الظروف التي تواجه إيران وبقية الدول الموقعة على الاتفاق النووي".



وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يبذل جهودا في هذا المجال ، وقد دعمته بقية الدول الأوروبية ونتطلع إلى رؤية ما ستحققه هذه الجهود الدبلوماسية في هذه المدة القصيرة التي يتعين علينا فيه اتخاذ الخطوة الثالثة، ومن ثم سيقرر المجلس الاعلى لمراقبة الاتفاق النووي، اتخاذ أو عدم اتخاذ الخطوة الثالثة من قبل إيران".

