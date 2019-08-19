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فن

حكيم يحيي حفلا غنائيا بالساحل الشمالي .. 22 أغسطس

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:41 ص
حكيم
حكيم
شيرى نبيل
يحي المطرب حفلا غنائيا حكيم في الساحل الشمالي الخميس المقبل للمرة الثانية .

استعدادات خاصة أن الحفل سيكون الحضور الجماهيري فيه غير مسبوق بسبب شعبية حكيم الجارفة وكل حفلاته بالساحل ترفع "لافتة كامل العدد", واخرها حفل الاسبوع الماضي ، ويسعى منظمي الحفل القادم لأن يكون الأقوي في صيف 2019 .

وأحيا حكيم يوم الثلاثاء الماضى حفلًا غنائيًا داخل إحدى القرى بالساحل الشمالى، وذلك بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى.

كان آخر ظهور لـ حكيم فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أقيمت فى مصر، وقدم أغنية الافتتاح التى حملت اسم "متجمعين".

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