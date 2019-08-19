برامج متنوعة لتحسين المستوى التعليمي لطلاب الثانوية العامة بسيناء

يتزايد الطلب علي منح الطلبة بشمال سيناء التى تمثل نسبة اضافية الي المجموع ،مع نهاية كل عام دراسي تعويضا لهم عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، خاصة طلاب الثانوية العامة.



وقد اعترض الطلبة في مختلف محافظات مصر علي هذه الميزة ، خاصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء بمنح ابناء سيناء نسبة 2% الي المجموع الأمر الذي أتاح للمئات من الطلبة للالتحاق بكليات القمة، كما ان نفس الطلب يتكرر من جانب طلبة الثانوية الفنية والأزهرية في سيناء للمطالبة بنفس النسبة أسوة بأقرانهم في الثانوية العامة.



ولذا فقد فرض هذا الأمر ضرورة إيجاد بدائل وتنفيذ برامج متنوعة لدعم العملية التعليمية في محافظة شمال سيناء من اجل النهوض بمستوي الطلبة ، وتحسين مستوياتهم التعليمية ، والارتقاء بالعملية التعليمية تعويضا عن هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها سيناء والتي أثرت كثيرا علي العملية التعليمية .



واقترح الدكتور عامر صلاح عميد كلية الآداب جامعة العريش ، بضرورة إيفاد مدرسين إلى المحافظة ممن لديهم القدرة علي نقل خبراتهم للطلاب ورفع كفاءة مستوى التحصيل الدراسي لدي طلاب سيناء ، بحيث يتم شرح المناهج بطريقة حديثة تمكنهم من الفهم الجيد والحوار الهادف مستقبلا ، هذا الي جانب الدفع بالقوافل التعليمية التي تضم نخب متميزة من المعلمين ، وطالب بضرورة التركيز علي المدارس في المدن لدعم العملية التعليمية وتعزيز قدرات الطلاب للارتقاء بالمستوي العلمي لديهم وتهيئة المناخ أمامهم للتفوق والحصول علي مجاميع عالية.



ولفت النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب عن دائرة العريش ، الى أن الدراسة فى شمال سيناء غير منتظمة بشكل طبيعي مثل بقية المدارس والجامعات، بسبب الأحداث التي تمر بها المنطقة، ، مشيرًا إلى أن الطالب السيناوى لا يمتلك فرصة التركيز والقدرة على الاستذكار الجيد مثل نظيره فى المحافظات الأخرى كالدلتا والقاهرة وغيرهم، لذا فإن المجتمع السيناوى يحتاج الي مزيد من التشجيع على التعليم لرفع وعى المواطن والعمل علي تزويده بجرعات تعليمية ووسائل تكنولوجيا حديثة تعينه علي اكتساب مزيد من الخبرات ، لتكوين أجيال جديدة قادرة علي قيادة المستقبل .



وطالب المهندس أمين جوده عضو مجلس النواب عن العريش ، بضرورة التوسع فى اتخاذ القرارات التى تخدم العملية التعليمية في سيناء، والعمل على فتح مزيد من المدارس المتخصصة ، مشيرًا إلى أن التوسع فى التخصصات الغير تقليدية فى سيناء أمر ضروري وملح للمساهمة فى تنمية المنطقة بشكل أكثر فاعلية.

