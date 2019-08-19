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برلمان

قبل خراب بيوتهم.. برلمانى للحكومة: حلو أزمة صيادي ادكو وأبو قير

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:48 ص
صدى البلد
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ، ونائب دائرة ادكو وابوحمص بمحافظة البحيرة، من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، سرعة التدخل لحل أزمة صيادى ادكو وأبو قير بعد توقفهم عن العمل لليوم الخامس عشر.

ووجه "زين الدين" فى بيان له اصدره اليوم ، حديثه للدكتور مصطفى مدبولى قائلا : " يا رئيس الوزراء والله العظيم حرام وربنا سوف يحاسبنا جميعا، لان المواطنين فرحوا بعيد الاضحى المبارك واهالى وجماهير ادكو لم يفرحوا بالعيد ، والحزن خيم على وجوههم ، ويتضرعون جوعا وحزنا علي اولادهم من المسئول عن تلك القرارت متسائلا : لماذا توقف الصيد وإذا كان الموضوع له اى ابعاد مهما كانت فليتم إبلاغ الصيادين بها".

وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، ان الصيادين وأسرهم ليس لهم مهنة أخرى سوى مهنة الصيد وللأسف الشديد فان مراكب الصيد الخاصة بهم متوقفة منذ أسبوعين وللاسف الشديد يا رئيس مجلس الوزراء، فاننى طرقت أبواب جميع المسئولين إلا أنه لا حياة لمن تنادى ، وهذه الأوضاع الكارثية لاترضى الرئيس السيسى الذى ينتصر دائما للفقراء والبسطاء للحصول على لقمة العيش الحلال .

وتابع : "الرئيس السيسى لو علم بهذا الموضوع فإنه سيتدخل لحله وحسمه خلال دقائق لان بيوت الصيادين أصبحت على وشك الانهيار والخراب بعد توقفهم عن عملهم لمدة 15 يوما متواصلة، فأرجو يارئيس الوزراء التدخل العاجل والسريع لحل هذه الأزمة التى وصلت الى حد الكارثة قبل ان تتفاقم.

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