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رياضة

لاسارتي يفجر مفاجأة: لم أطلب التعاقد مع المالي آليو ديانج

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 01:06 م
إسراء أشرف
كشفت مصادر خاصة بالنادي الأهلي أن الأمور بين إدارة النادي الأهلي ومارتن لاسارتي قد وصلت إلى طريق مسدود منذ فترة طويلة، وأن لجنة التخطيط بالكامل اتفقت في وقت سابق علي رحيل المدرب وتم وضع خطة بديلة فعليا وترتيب أسماء بعض المدربين.

وبدأت مرحلة الجفاء بين المدرب والإدارة بعد الخروج من دورى أبطال أفريقيا أمام صن داونز بخماسية واستمرت مع تراجع الأداء رغم الصفقات السوبر التي تم التعاقد معها سواء في فترة الانتقالات الصيفية الحالية أو الشتاء الماضي.

وقالت مصادر إن لاسارتي كشف لأحد المقربين منه كواليس جلسة عاصفة جمعته مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة حيث حمله خلالها مسئولية التعاقد مع المالي آليو ديانج دون موافقته.

وقال لاسارتي خلال تلك الجلسة إنه يريد التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي يجيد استغلال الفرص والتسجيل من أنصاف الفرص بجانب ضرورة رحيل جونيور اجايي بأي شكل، مشيرا إلى أن إدارة النادي دعمت بلاعبين جيدين في كل المراكز لكنه ليس في حاجة للاعب وسط مدافع مثل اليو ديانج.

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