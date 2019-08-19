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تعليم

محافظ أسيوط: 705 ملايين جنيه لإضافة 2230 فصلا دراسيا جديدا

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 05:26 م
محافظة أسيوط
محافظة أسيوط
إيهاب عمر
قال اللواء جمال نورالدين، محافظ أسيوط، إن المنشآت التعليمية التي تم استلامها وجار العمل بها ابتداءً من يناير 2019 وحتى الآن بلغت 150 منشأة تعليمية تنوعت ما بين مدارس وإدارات تعليمية بتكلفة إجمالية تجاوزت 705 ملايين جنيه والتي يجرى تنفيذها بواسطة هيئة الأبنية التعليمية يتم خلالها إضافة 2230 فصلا دراسيا جديدا واستهداف القرى الأكثر احتياجًا ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع التعليم والنهوض بالمنشآت التعليمية في إطار برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنمية الصعيد وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط – في تصريحات الاثنين– إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بتنمية محافظات الصعيد وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع القطاعات وبخاصة بالقرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن المدارس التي تم استلامها ابتدائيًا من يناير 2019 وحتى الآن "استثمار" بلغت 18 مدرسة بتكلفة إجمالية 111.3 مليون جنيه، بالإضافة إلى 27 مدرسة "منحة ألمانية" جرى استلامها بتكلفة 228 مليون جنيه، مؤكدًا تذليل كافة العقبات بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية لإنهاء الأعمال، وفقًا للخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات وطبقًا للمواصفات المطلوبة.

وذكر المهندس مصطفى عبدالفتاح، مدير عام منطقة أسيوط بهيئة الأبنية التعليمية، أن خطة هذا العام تضمنت طرح 35 مدرسة جديدة وجاهزية 12 مدرسة أخرى للطرح فضلًا عن 49 مدرسة يجري العمل بها بتكلفة 291.7 مليون جنيه، لإضافة 800 فصل دراسي جديد، وذلك ضمن خطة الهيئة في التوسع في إنشاء مدارس جديدة، وفقًا للاحتياجات وتخفيف الكثافة الطلابية بالمدارس ولاستيعاب أكبر عدد من الطلاب.

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