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شاهد .. طالبة تضع 50 قطعة ملابس و9 أزواج من الأحذية في حقيبة صغيرة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:42 ص
طالبة تضع 50 قطعة
طالبة تضع 50 قطعة ملابس و9 أزواج من الأحذية في حقيبة صغيرة
أ ش أ
قامت طالبة جامعية بالاستحواذ على الاهتمام في مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما نجحت في وضع 50 قطعة ملابس و9 أزواج من الأحذية فى حقيبة سفر صغيرة الحجم.

وذكرت صحيفة "ديلى ستار" ، أن الطالبة اليزابيث تشيلدز، 19 عاما، كانت تحزم متعلقاتها استعدادا للعودة للدراسة فى جامعة وينستون سالم ستيت يونيفرستى .

ونشرت اليزابيث، التى تدرس إدارة الأعمال، منشورات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي توضح كيف نجحت فى حزم حقيبتها الصغيرة، وقد وضعت بها كل متعلقاتها، وحصلت على 58 ألف متابعة.

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