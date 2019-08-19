شاهد .. طالبة تضع 50 قطعة ملابس و9 أزواج من الأحذية في حقيبة صغيرة

قامت طالبة جامعية بالاستحواذ على الاهتمام في مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما نجحت في وضع 50 قطعة ملابس و9 أزواج من الأحذية فى حقيبة سفر صغيرة الحجم.
وذكرت صحيفة "ديلى ستار" ، أن الطالبة اليزابيث تشيلدز، 19 عاما، كانت تحزم متعلقاتها استعدادا للعودة للدراسة فى جامعة وينستون سالم ستيت يونيفرستى .
ونشرت اليزابيث، التى تدرس إدارة الأعمال، منشورات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي توضح كيف نجحت فى حزم حقيبتها الصغيرة، وقد وضعت بها كل متعلقاتها، وحصلت على 58 ألف متابعة.
وذكرت صحيفة "ديلى ستار" ، أن الطالبة اليزابيث تشيلدز، 19 عاما، كانت تحزم متعلقاتها استعدادا للعودة للدراسة فى جامعة وينستون سالم ستيت يونيفرستى .
ونشرت اليزابيث، التى تدرس إدارة الأعمال، منشورات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي توضح كيف نجحت فى حزم حقيبتها الصغيرة، وقد وضعت بها كل متعلقاتها، وحصلت على 58 ألف متابعة.