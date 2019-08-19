شاهد .. طالبة تضع 50 قطعة ملابس و9 أزواج من الأحذية في حقيبة صغيرة

قامت طالبة جامعية بالاستحواذ على الاهتمام في مواقع التواصل الاجتماعي ، بعدما نجحت في وضع 50 قطعة ملابس و9 أزواج من الأحذية فى حقيبة سفر صغيرة الحجم.



وذكرت صحيفة "ديلى ستار" ، أن الطالبة اليزابيث تشيلدز، 19 عاما، كانت تحزم متعلقاتها استعدادا للعودة للدراسة فى جامعة وينستون سالم ستيت يونيفرستى .



ونشرت اليزابيث، التى تدرس إدارة الأعمال، منشورات عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي توضح كيف نجحت فى حزم حقيبتها الصغيرة، وقد وضعت بها كل متعلقاتها، وحصلت على 58 ألف متابعة.