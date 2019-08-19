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حوادث

اختبآ بالإسكندرية.. ضبط شخصين سرقا 400 ألف جنيه من مسكن بالقاهرة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:55 ص
المتهمين
المتهمين
مصطفى الرماح
كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها وجود كسر بباب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى 400 ألف جنيه من داخلها.

تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة إلى قيام الجناه باستقلال سيارة أجرة "تاكسى" أمكن تحديد السيارة وباستدعاء قائدها قرر بقيام المتهمان بإستقلال السيارة صحبته بقصد توصيلهما لمنطقة الدويقة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بتكثيف الجهود تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة "عاطلين-سبق اتهام أحدهما في قضيتين "إحداهما "سرقة مسكن" ومقيمان بمحافظة الإسكندرية". 

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وأمن الإسكندرية تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما (392 ألف جنيه) من متحصلات الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" وأضافا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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