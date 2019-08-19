اختبآ بالإسكندرية.. ضبط شخصين سرقا 400 ألف جنيه من مسكن بالقاهرة

كثفت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها وجود كسر بباب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى 400 ألف جنيه من داخلها.





تم تشكيل فريق بحث جنائى توصلت جهوده من خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة إلى قيام الجناه باستقلال سيارة أجرة "تاكسى" أمكن تحديد السيارة وباستدعاء قائدها قرر بقيام المتهمان بإستقلال السيارة صحبته بقصد توصيلهما لمنطقة الدويقة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بتكثيف الجهود تم التوصل إلى مرتكبى الواقعة "عاطلين-سبق اتهام أحدهما في قضيتين "إحداهما "سرقة مسكن" ومقيمان بمحافظة الإسكندرية".



