ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

محافظ مطروح يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالمدارس الفنية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:25 ص
تنسيق المرحلة الثانية
تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالمدارس الفنية
ايمن محمود
اعتمد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالمدارس الفنية ( تجاري - صناعي - زراعي - فندقي ) علي مستوي جميع الادارات التعليمية.

وصرح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح،بأنه تم اعتماد المرحلة الثانية للقبول بالمدارس الفنية بعد إعلان نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية وتحديد أعداد الناجحين والأماكن الشاغرة بالمدارس المستهدفة.

وأوضح انه تم مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية وفقا للاعداد المطلوبة بكل مدرسة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محافظ مطروح يعتمد تنسيق الالتحاق بالمدارس الفنية

بنسبة نجاح 96.8%.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية

ترشيحاتنا

6 حيل تخلصك من التبول اللاإرادي عند الأطفال.. انتبهى لرقم 5

احمد حسن يتحدث عن غرور ساديو ماني ورفضه توجيه نصيحة لنجله

ذبحتها ورميتها فى العشة .. التفاصيل الكاملة لجريمة طفلة الدقهلية قاتلة شقيقتها

سعر الدولار والعملات الأجنبية في مصر اليوم الاثنين 19 - 8 - 2019.. فيديو

أول رد فعل من مدرب الزمالك الجديد بعد اتهامه بفضيحة جنسية في جنوب أفريقيا

ديدان الاسكندرية .. القصة الكاملة لـ ظهور كائنات دقيقة على شاطئ الدخيلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟ مريم حسن بنفس إطلالة أمينة خليل.. صور

بإطلالة عصرية.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث جلسة تصوير بباريس

جريئة و مبهجة... 15 صورة تكشف إطلالات رزان مغربى فى عيد ميلادها