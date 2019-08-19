محافظ مطروح يعتمد تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالمدارس الفنية

اعتمد اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، تنسيق المرحلة الثانية للقبول بالمدارس الفنية ( تجاري - صناعي - زراعي - فندقي ) علي مستوي جميع الادارات التعليمية.



وصرح الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح،بأنه تم اعتماد المرحلة الثانية للقبول بالمدارس الفنية بعد إعلان نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية وتحديد أعداد الناجحين والأماكن الشاغرة بالمدارس المستهدفة.



وأوضح انه تم مراعاة الكثافات بفصول المدارس الثانوية وفقا للاعداد المطلوبة بكل مدرسة.