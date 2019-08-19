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حملات مكبرة لإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين بالمراكز والمدن بأسيوط

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:38 ص
حملات مكبره لإزالة
حملات مكبره لإزالة الإشغالات من الشوارع والميادين بالمراكز
إيهاب عمر
وجه اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات مكبرة لإزالة جميع أنواع الإشغالات من الشوارع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه التعدى على حرمه الطريق باعتباره منفعة عامة، وذلك استكمالًا لخطة المحافظة في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق الانضباط في الشارع لإيجاد السيولة المرورية وحفاظًا على الوجه الحضاري والجمالي للمحافظة.

وشدد محافظ أسيوط على ضرورة شن حملات دورية لمنع عودة الإشغالات مرة أخرى وتوقيع غرامات على المخالفين، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق وخاصة بالشوارع ذات الكثافات المرورية العالية والتي يوجد بها منشآت تجارية متعددة لما لها من أهمية كبيرة في التأثير على الحركة المرورية وعلى الحياة اليومية للمواطنين.

وفي هذا الإطار قامت مراكز ومدن المحافظة بشن حملات مكبرة لرفع جميع أنواع الإشغالات من الشوارع والميادين، حيث قام حي غرب مدينة أسيوط برئاسة محمد البشير بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شارع بورسعيد وميدان المجذوب بالتنسيق مع مديرية الأمن ومباحث قسم أول أسيوط بناء على توجيهات محافظ أسيوط بتكثيف الحملات للقضاء على الإشغالات والتعديات التي تشغل الطريق العام.

كما نفذت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد فهمي حملة لرفع الإشغالات بالتنسيق بين مجلس المدينة ومركز شرطة أبوتيج وتم خلالها إزالة 3 مقاهي بدون ترخيص بشارع النيل بجوار إدارة المرور، مؤكدًا مواصلة حملات إزالة الإشغالات والمرافق من الشوارع والميادين الرئيسية.

بينما قامت حملة مكبرة برئاسة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة منفلوط بالتنسيق بين قطاع الاشغالات ومركز شرطة منفلوط بإزالة الإشغالات والتعديات بشارع بورسعيد مدخل منفلوط البحرى وشارع جناين أيوب وذلك لمنع الاختناقات المرورية بكل أشكالها والقضاء على العشوائية التي تؤثر على المظهر العام.

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