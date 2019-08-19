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محافظ البحر الأحمر يكشف استعدادات النهائية لمولد حميثرة.. فيديو

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:19 ص
صدى البلد
آيات أحمد
قال اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، إن مسجد حميثرة الذى يحوى ضريحا لأحد الصالحين مقام وسط سلسلة جبال حميثراء بعيدًا عن الطرق، لافتًا الى أن المسافة من مرسى علم وحتى المقام تصل إلى 150 كيلومترا.

وأضاف اللواء أحمد عبد الله، فى لقاء خاص ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية " Te"، أن الصوفيين يحرصون علىى التواجد سنويًا فى المقام لإحياء الطقوس، مشيرًا إلى أنه يتم توفير كل الخدمات لخدمة الزائرين.

تابع اللواء أحمد عبد الله، أن الحماية المدنية والخدمة الطبية متواجدة على مدار الساعة لخدمة الزائرين.

وأردف اللواء أحمد عبد الله، أن زيارة أولياء الله والقبور لها آداب عامة، ولا يجب تخطيها، مضيفًا أن الصوفيين يأتون كل عام حبًا لآل البيت.

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