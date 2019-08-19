ضبط لص الكابلات الكهربائية بالسويس

تمكنت قوات الدوريات الراكبة بمديرية أمن السويس، من معاونة الأهالي من سكان مدينة الملك عبدالله بحى عتاقة، من ضبط لص يسرق الكابلات الكهربائية، بطرق المنطقة السكنية مما يهدد استقرار التيار الكهربائى فى 3 آلاف شقة بالمنطقة.



تلقى اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، استغاثة الأهالي بسرعة توجيه إحدى الدوريات الراكبة بنطاق قسم شرطة عتاقة، حيث قام الأهالي بتسليم اللص إلى قوات شرطة النجدة، وتم ضبط المعدات المستخدمة في سرقة الكابلات.



وقام مأمور قسم شرطة عتاقة، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغ السكان بمدينة الملك عبدالله بضبط لص يسرق الكابلات الكهربائية.



وتبين من أقوال أحد السكان، أنهم فوجئوا بوجود اللص يسرق الكابلات الكهربائية، وقام السكان على الفور بضبطه قبل أن يقوم بالهرب من المنطقة السكنية.



تم تحرير محضر بالواقعة تمهيدا لعرض المتهم على نيابة عتاقة للتحقيق تحت إشراف المستشار المحامى العام .