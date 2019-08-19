ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يهنئ منتخب ناشئي اليد لتتويجه بكأس العالم

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:27 ص
رئيس جامعة عين شمس
رئيس جامعة عين شمس
قســـم التعليــــم
وجه الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس تهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم فى كرة اليد والتى أُقيمت فى دولة مقدونيا.

وكان الفريق القومى للناشئين والذى يضم طلاب من كلية الهندسة بالجامعة قد تغلب فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى بنتيجة 32/28 ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين.

وأشاد الدكتور المتينى بأداء المنتخب البطولى خلال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، لافتًا إلى أنهم نموذج يُحتذى به من حيث الإصرار على تحقيق النجاح والتفوق والتغلب على الصعبات للوصول لكأس العالم.

وقد خص الدكتور المتينى بالشكر والعرفان أعضاء الفريق من طلاب كلية الهندسة بالجامعة لتفوقهم العلمى والرياضى العالمى المتميز وهم الكابتن حسن وليد قداح هداف البطولة والكابتن سيف هانى على عضو بالفريق.

كما أعرب الدكتور ايمن عاشور عميد كلية الهندسة بالجامعة عن خالص التهنئة لأسرة كرة اليد المصرية برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد على المجهود المبذول والنتائج المشرفة للرياضة المصرية.

واكد عاشور ان منتخب كرة اليد للناشئين شرف الرياضة المصرية ونجح في أن يرسم البسمة على وجوه المصريين بتحقيق لقب كأس العالم وسط منافسة شرسة من كبار العالم في كرة اليد، وهذا تتويج لمجهود كبير ودعم غير محدود من القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يدعم الرياضة بشكل غير مسبوق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كأس العالم لليد للناشئين 2019.. منتخب مصر يكتسح كندا 47 /20

الأولمبية تهنئ منتخب ناشئي اليد بعد التأهل لنصف نهائي كأس العالم

موعد مباراة مصر والبرتغال فى نصف نهائي كأس العالم لناشئين اليد

بث مباشر.. مباراة منتخب مصر لكرة اليد والبرتغال

لأول مرة في التاريخ .. منتخب اليد يتأهل إلى نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين 2019

شاهد .. مراسم تتويج منتخب مصر لناشئي كرة اليد ببطولة كأس العالم

ترشيحاتنا

شاهد .. سيارة مسرعة تصطدم بعائلة وتطيح بهم في الهواء

هل فيها شبهة؟ التعامل مع البنوك بودائع أو شهادات استثمار.. الإفتاء تحسم الجدل

فرج عامر يهاجم جهاد جريشة بسبب تصريحه عن ضربة جزاء للأهلي

لو عايز تسرق أي باسورد.. دراسة تكشف طريقة غريبة لمعرفة كلمة المرور الإلكترونية

حقوق يجب على الزوجة التنازل عنها ليقضى لها بالخلع

أحمد حسن: نسعى لإعداد دوري قوي ولوائح لا ترضخ لرأي الشارع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأجمل؟ مريم حسن بنفس إطلالة أمينة خليل.. صور

بإطلالة عصرية.. نيرمين ماهر تتألق في أحدث جلسة تصوير بباريس

جريئة و مبهجة... 15 صورة تكشف إطلالات رزان مغربى فى عيد ميلادها