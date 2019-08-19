رئيس جامعة عين شمس يهنئ منتخب ناشئي اليد لتتويجه بكأس العالم

وجه الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس تهنئة لمنتخب الناشئين الوطني لكرة اليد لحصوله على بطولة كأس العالم فى كرة اليد والتى أُقيمت فى دولة مقدونيا.





وكان الفريق القومى للناشئين والذى يضم طلاب من كلية الهندسة بالجامعة قد تغلب فى المباراة النهائية على نظيره الألمانى بنتيجة 32/28 ليصبح أول فريق من خارج القارة الأوروبية يحرز لقب بطولة كأس العالم لكرة اليد للناشئين.





وأشاد الدكتور المتينى بأداء المنتخب البطولى خلال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، لافتًا إلى أنهم نموذج يُحتذى به من حيث الإصرار على تحقيق النجاح والتفوق والتغلب على الصعبات للوصول لكأس العالم.





وقد خص الدكتور المتينى بالشكر والعرفان أعضاء الفريق من طلاب كلية الهندسة بالجامعة لتفوقهم العلمى والرياضى العالمى المتميز وهم الكابتن حسن وليد قداح هداف البطولة والكابتن سيف هانى على عضو بالفريق.





كما أعرب الدكتور ايمن عاشور عميد كلية الهندسة بالجامعة عن خالص التهنئة لأسرة كرة اليد المصرية برئاسة هشام نصر رئيس اتحاد كرة اليد على المجهود المبذول والنتائج المشرفة للرياضة المصرية.



