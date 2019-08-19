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رياضة

كاس العالم لكرة اليد .. تعرف على حقيقة قيمة مكافاة ابطال اليد للناشئين

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:56 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد للناشئين
عبدالله هشام
سادت شائعات كثيرة خاطئة عن قيمة المكافأة التي سيتم صرفها لمنتخب مصر للناشئين لكرة اليد، حيث ردد البعض أن قيمة المكافأة 1500 جنيه، فما هي حقيقة هذا.

مكافاة ابطال اليد
وفي هذا الصدد كشفت وزارة الشباب والرياضة عن القيم الحقيقية التي سيتم صرفها مكافأة لمنتخب مصر لكرة اليد بعد التتويج بلقب كأس العالم، والتي تبلغ قيمتها مليون و800 ألف جنيه وفقا للائحة، وسيتم صرف 112 ألف و500 جنيه لكل لاعب.

نهائي كاس العالم لكرة اليد للناشئين
وحصد المنتخب الوطنى لناشئي كرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى نهائى البطولة.

وتأهل منتخب مصر لناشئي لكرة اليد للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال فى الدور قبل النهائى وفاز الفراعنة على أيسلندا فى دور الـ 8 منافسات كأس العالم قبل الانتصار علي حساب سلوفينيا فى دور 16.

منتخب مصر للناشئين لكرة اليد
ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز فى دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 فى ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.

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