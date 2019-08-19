محافظ القاهرة يهنئ الرئيس والمصريين بفوز منتخب مصر لليد بكأس العالم

تقدم اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بخالص التهاني لمنتخب ناشئ كرة اليد بعد تتويجهم ببطولة كأس العالم.



وأكد أن فوزهم أسعد المصريين بفرحة عارمة خاصة ان المنتخب المصري هو اول منتخب غير أوروبي يحصل علي هذه البطولة



واضاف ان اصرار وعزيمة الشباب لإسعاد المصريين هي الحافز في تحقيق البطولة



كما يتقدم اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بخالص التهاني القلبية لطلبة تعليم القاهرة الذين شاركوا وكانوا ضمن فريق منتخب مصر في بطولة العالم للناشئين كرة اليد الطلبة من مدرسة ابوبكر الصديق الرياضية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية وهم الطالب مازن رضا عباس والطالب ابراهيم السيد عبد الحميد بالصف الثالث الثانوي مدرسة ابو بكر الصديق الرياضية التابعة لإدارة الوايلي التعليمية، والطالب عمر احمد عطية مدرسة سمير فهمي الرسمية لغات التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية.