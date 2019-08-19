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حوادث

بعد مقتل شخصين.. ضبط 25 متهما من أطراف مشاجرة بين عائلتين بالعياط

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:35 ص
المتهمين فى مشاجرة
المتهمين فى مشاجرة العياط
مصطفى الرماح
كثفت أجهزة البحث الجنائى بالجيزة جهودها لتحديد وضبط مرتكبى واقعة مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين أفراد عائلتين بقرية جرزا بدائرة مركز شرطة العياط لخلافات الجيرة ، والناتج عنها وفاة اثنين من العائلة الأولى إثر إصابتهما بأعيرة نارية متفرقة.

أسفرت الجهود عن تحديد أفراد العائلتين المشاركين فى الواقعة 23 متهما من "الطرف الأول"، 8 متهمين من "الطرف الثانى".

عقب تقنين الإجراءات ، بالتنسيق بين قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة وقطاع الأمن المركزى تم إستهدافهم بحملة مُكبرة، أسفرت عن ضبط 25 متهم من أفراد العائلتين وبحوزتهم 4 بنادق آلية وكمية من الطلقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين الهاربين، وذلك فى ضوء استمرار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، والعمل على ضبط الخارجين على القانون ، والقائمين بممارسة أعمال البلطجة وترويع المواطنين .

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