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ثقافة

المؤسسة المصرية الروسية للثقافة تصدر كتاب المفهوم الروسي للقيادة

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:53 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أصدرت المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم كتاب "المفهوم الروسي للقيادة" من تأليف فياتشيسلاف نيكونوف.

وقال الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم، إن الكاتب فياتشسلاف نيكونوف؛ مؤرخ وكاتب سياسي روسي من مواليد 1956، من أسرة عريقة، إذ رأس والده تحرير مجلة "الشيوعى" أما جده "فياتشسلاف مولوتوف" فقد شغل رئاسة مجلس مفوضى الشعب خلال الفترة من "1930 : 1941" وعمل وزيرًا لخارجية الاتحاد السوفيتى حتى 1956.

"فياتشسلاف نيكونوف" يرأس حاليًا لجنة التعليم والعلوم بالدوما وعضو بالمجلس الرئاسي لحزب "روسيا الموحدة".

يعد نيكونوف واحدًا من أبرز الوجوه السياسية الروسية نشرت له مئات الأبحاث والدراسات من بينهما: "من إيزنهاور إلى نيكسون"، "من نيكسون إلى ريجان"، سياسات روسيا الحديثة، المصفوفة الروسية ومستقبل روسيا فى العالم وغيرها.

أما الكتاب الذى بين أيدينا فهو محاولة لفهم المجتمع الروسي فى ظل تغييرات اجتاحته منذ ثمانينات القرن الماضي، مستلهما سمات القيادة الروسية البادية من رموز البلاد.

لقد نمت روسيا كحضارة بديلة للغرب –يرصد الكتاب ذلك– طارحة على البشرية خيارات أخرى من خلال منظورها الخاص.

الكتاب يؤكد أن روسيا هى واحدة من دول قليلة فى العالم ستظل مركزًا للإبداع والتأثير، فما تزخر به من موارد وثروات وعلوم سيظل مؤثرًا فى طرح وسيادة نموذج حضاري وقيادي مختلف للعالم.

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