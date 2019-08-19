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حوادث

حبس عاطل 4 أيام لحيازته 250 جرام هيروين بالمنوفية

الإثنين 19/أغسطس/2019 - 11:50 ص
مخدر الهيروين
مخدر الهيروين
محمد امين
قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية بحبس عاطل 4 أيام لضبطه وبحيازته 250 جراما من مخدر الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية يفيد بتمكن وحدة مباحث مركز أشمون بمديرية أمن المنوفية من القبض على المدعو رامي ا.ف 32 عاما عاطل وبحوزته 250 جرام هيروين، وذلك قبل ترويجهم على المتعاطين.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، والتي أصدرت قرارها السابق بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

فيما أكد اللواء محمد ناجي مدير أمن المنوفية علي استمرار الحملات بشكل مكثف ويومي لضبط الحالة الأمنية.

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