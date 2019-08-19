ملخص مباراة مصر في نهائي كأس العالم لكرة اليد للناشئين أمام ألمانيا .. فيديو

انتزع المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لقب بطولة كأس العالم لعام 2019 بعد الفوز على ألمانيا بنتيجة 32/28 في المباراة التي أقيمت بينهما أمس في نهائي البطولة العالمية.



كان منتخب مصر لناشئي لكرة اليد تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على البرتغال في الدور قبل النهائي وفاز الفراعنة على أيسلندا في دور الـ 8 منافسات كأس العالم قبل الانتصار على حساب سلوفينيا في دور 16.



ونجح منتخب مصر في تحقيق الفوز في دور المجموعات على حساب كل من السويد بنتيجة 32 - 29 في ضربة البداية بأول لقاءاته قبل أن يخسر من فرنسا 24 / 28 وحصل منتخب ناشئي اليد على راحة من المباريات قبل تحقيق الفوز على تايوان بنتيجة 36 /25 الجمعة وتحقيق الفوز على كندا 47 /20.



وتضم قائمة نجوم مصر أصحاب إنجاز الحصول على لقب كأس العالم للمرة الأولى فى مرحلة الناشئيين كلا من حسن وليد- احمد هشام – مهاب سعيد – عبد الرحمن حميد – ياسر سيف – يوسف علاء – يوسف حسن – محمد سمير – سيف هانى – زياد احمد – إبراهيم السيد – عمر عطيه – مؤمن حسام – عمر الجيار – مازن رضا – عبد الفتاح علي.



وأعضاء البعثة والجهاز الفني، عبده عبد الوهاب رئيسا للبعثة – مجدي أبو المجد مدير فني – حسين زكي مدرب عام – حمادة الروبي مدرب حراس مرمى – محمد عبد المنعم مدير إداري – المهندس محمد إمام محلل فني – دكتور عمرو عصام طبيب المنتخب.