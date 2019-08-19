مد عقد الفنان محمد رمضان مع المنتج محمد جابر لعامين جديدين

صرح المنتج محمد جابر بأنه فى جلسة ودية تم التوصل مع الفنان الكبير محمد رمضان على مد فترة التعاقد بينهما لمدة عامين آخرين، ويكون بموجبه الحق لـ"محمد جابر" الحق منفردا فى تنظيم حفلات الفنان محمد رمضان.



و كان قد نشأ خلاف بين جابر ورمضان بعدما نشر رمضان إعلانا عن حفله بالساحل الشمالى، وقد قام محمد جابر باللجوء إلى نقابة المهن الموسيقية لبحث شكواه، وبالفعل تحدد لها موعدا كان الخميس الماضى، وحضر عبد الغنى شوشة الممثل القانونى عن الفنان محمد رمضان وأقر بأحقية محمد جابر فى تنظيم حفلات محمد رمضان.



وعقب الانتهاء من بحث الشكوى تم عقد لقاء وديا بين المنتج محمد جابر والفنان الكبير محمد رمضان، توصلا فيه بسهولة إلى إنهاء الخلاف، وقام محمد رمضان بمد فترة التعاقد إلى عامين قادمين لما رآه من جدية واحترافية جابر.



وحاليا يتم عمل التجهيز والإعداد للحفل القادم للفنان محمد رمضان، حتى يظهر للجمهور بالشكل اللائق، ويحوز على إعجابه كالحفل السابق الذى ظهر بعنوان "أقوى حفل فى مصر".

