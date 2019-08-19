مدير مركز أطفال الأنابيب: تكريمي في عيد العلم دفعة قوية لاستكمال النجاح.. فيديو

استضاف برنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، اليوم الاثنين، الدكتورة رجاء طه، أحد المكرمين في احتفالية عيد العلم.



وأعربت الدكتورة رجاء طه، مدير المركز المصري لأطفال الأنابيب، عن سعادتها لتكريمها في عيد العلم أمس من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وتابعت أن تكريمها أمس يعد اعترافا وتقديرا لسنوات طويلة من العمل والبحث والمجهود التى قامت به، كما أن هذا التكريم يعطي طاقة إيجابية كبيرة للغاية للباحث لاستكمال ما يقوم به من أبحاث أو نقل البحث العملي الذي قام به لطلابه في المجال.



وأردفت أنه من المهم لجميع العاملين في مجال البحث العملي، أن يشعروا أن عيد العلم عاد مرة ثانية، نظرا لأنه يعد تقديرا للعلم ذاته، لافتة إلى أنه مرت سنوات كثيرة لم تحتفل مصر بهذا العيد.

