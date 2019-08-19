شاهد.. هكذا احتفل يوسف الشريف وزوجته بعيد ميلاد ابنتهما جنى

حرص النجم يوسف الشريف علي تهئنة ابنته جنى، بعيد ميلادها حيث نشر صورة تجمعه بها، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وكتب يوسف الشريف على الصورة قائلا: "كل سنة وأنت طيبة يا جنى يا حبيبتي وعقبال ١٠٠ سنة ربنا يحميكي إنتِ ومامتك وإخواتك".



كما حرصت انجي علاء زوجة يوسف الشريف على تهنئة ابنتها قائلة: "كل سنة وانتِ طيبة حبيبتي، مش مصدقة إن السنين جريت كده.. مش شايفاكي غير لسة صغيرة في حضني، ربنا يحفظك ويخليكي لينا ويا رب سنة حلوة وسعيدة عليكي".



وتفاعل الجمهور مع صورة يوسف الشريف وابنته، معجبين بحالة الحب التي تجمع بينهم وجاءت التعليقات: "ازاي شبه بعض كدا"، "كبرت أوي ما شاء الله".



وكان آخر أعمال يوسف الشريف الدرامية هي مسلسل "كفر دلهاب" من بطولة روجينا، ومحمد رياض، وسهر الصايغ، رامز أمير، وسامى مغاورى، ورانيا الخطيب، وهادى الجيار، ومحمد أبو الوفا، وصفاء الطوخى، منى ممدوح، إسماعيل شرف، مى القاضى، ومن إنتاج تامر مرسى، وتأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج أحمد نادر جلال.